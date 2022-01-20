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Суд разрешил основателю Baring Vostok Майклу Калви гулять ночью

В августе 2021 года инвестора приговорили к 5,5 года условно по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей.

20 января, 13:11

Майкл Калви. Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Второй кассационный суд отменил меру пресечения в виде запрета определённых действий, которая была наложена на инвестора из США, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви до вступления в силу вынесенного ему обвинительного приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Американцу было запрещено выходить из дома в тёмное время суток, общаться со свидетелями, а также посещать здания банка "Восточный" и "Первого коллекторского бюро".

"Судебная коллегия удовлетворила жалобу защиты и отменила постановление суда первой инстанции о наложении на осуждённого к условному сроку Калви меры пресечения в виде запрета определённых действий до вступления приговора в силу", — сообщила собеседница агентства.

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Напомним, в августе 2021 года Калви был признан виновным по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей. Его приговорили к 5,5 года условно, суд также снял арест с его счетов и имущества, наложенный на стадии предварительного следствия.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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