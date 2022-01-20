Суд разрешил основателю Baring Vostok Майклу Калви гулять ночью

Второй кассационный суд отменил меру пресечения в виде запрета определённых действий, которая была наложена на инвестора из США, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви до вступления в силу вынесенного ему обвинительного приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Американцу было запрещено выходить из дома в тёмное время суток, общаться со свидетелями, а также посещать здания банка "Восточный" и "Первого коллекторского бюро".