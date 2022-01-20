Историк Рогулёв и политолог Елисеева объяснили, почему Байден может стать "президентом на один срок"

Из-за ошибок и просчётов команды президента США Джо Байдена на данный момент его шансы быть переизбранным на второй срок невысоки. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказали директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулёв и политолог Наталия Елисеева.

По мнению Рогулёва, на повторное избрание Байдена способны повлиять будущие выборы в Конгресс в 2022 году.

"С самого начала говорили, что это президент или на один срок, или даже на более короткий срок, так что посмотрим. Сейчас одним из реальных факторов будут выборы в Конгресс — промежуточные выборы, которые в этом году осенью состоятся. Если его администрация вместе с демократами провалится, то шансы у него будут призрачные", — подчеркнул эксперт.

По словам Елисеевой, Байдену удастся продержаться до конца срока, но вряд ли он будет переизбран.

"Я полагаю, демократы будут выставлять кого-то другого. Не то чтобы Байден не угодил американцам — у его команды имеются определённые ошибки и просчёты в выстраивании стратегии. Но у них пока есть время всё поменять, тогда отношение к демократам и Байдену будет лучше", — объяснила она.

На данный момент в стране нет предпосылок к внутренним изменениям, хотя проблем хватает, потому что команда Байдена больше занята внешней политикой, считает Елисеева.

"Те победы и обещания, которыми Байден прикрывается, например обещание вывести войска из Афганистана, которое он вроде как сдержал, но по факту это выглядит обычным бегством, конечно, рейтинга президенту не добавили", — заключила политолог.