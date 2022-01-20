Историк Рогулёв и политолог Елисеева объяснили, почему Байден может стать "президентом на один срок"
По данным экспертов, сейчас рейтинг американского лидера опустился до 33%, что является рекордно низким показателем за всё время его президентства.
Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Drew Angerer
Из-за ошибок и просчётов команды президента США Джо Байдена на данный момент его шансы быть переизбранным на второй срок невысоки. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказали директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулёв и политолог Наталия Елисеева.
По мнению Рогулёва, на повторное избрание Байдена способны повлиять будущие выборы в Конгресс в 2022 году.
"С самого начала говорили, что это президент или на один срок, или даже на более короткий срок, так что посмотрим. Сейчас одним из реальных факторов будут выборы в Конгресс — промежуточные выборы, которые в этом году осенью состоятся. Если его администрация вместе с демократами провалится, то шансы у него будут призрачные", — подчеркнул эксперт.
По словам Елисеевой, Байдену удастся продержаться до конца срока, но вряд ли он будет переизбран.
"Я полагаю, демократы будут выставлять кого-то другого. Не то чтобы Байден не угодил американцам — у его команды имеются определённые ошибки и просчёты в выстраивании стратегии. Но у них пока есть время всё поменять, тогда отношение к демократам и Байдену будет лучше", — объяснила она.
На данный момент в стране нет предпосылок к внутренним изменениям, хотя проблем хватает, потому что команда Байдена больше занята внешней политикой, считает Елисеева.
"Те победы и обещания, которыми Байден прикрывается, например обещание вывести войска из Афганистана, которое он вроде как сдержал, но по факту это выглядит обычным бегством, конечно, рейтинга президенту не добавили", — заключила политолог.
Елисеева уточнила, что ныне рейтинг Байдена опустился до 33%, что является рекордно низким показателем за всё время его президентства. На ситуацию влияют СМИ, которые создают различные домыслы по поводу его здоровья. Они заостряют внимание на забывчивости президента США, его оговорках и странных заявлениях.
Байден действительно часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, Камалу Харрис Байден не раз называл президентом США, а во время поездки в Ватикан представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
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