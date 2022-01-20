Смолов забил в первом матче после возвращения в "Динамо"

Фёдор Смолов забивает первый гол после возвращения в "Динамо". Видео © Telegram / ФК "Динамо" Москва

Форвард "Динамо" Фёдор Смолов забил в дебютном матче после возвращения в московский клуб.

Произошло это во время товарищеского матча бело-голубых против команды вооружённых сил Катара. Смолов был дважды точен с пенальти. Добавим, что после первого тайма "Динамо" ведёт со счётом 3:0.