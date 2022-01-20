Смолов забил в первом матче после возвращения в "Динамо"
Нападающий стал игроком бело-голубых в середине января, перейдя из "Локомотива".
Фото © ФК "Динамо" Москва
Фёдор Смолов забивает первый гол после возвращения в "Динамо". Видео © Telegram / ФК "Динамо" Москва
Форвард "Динамо" Фёдор Смолов забил в дебютном матче после возвращения в московский клуб.
Произошло это во время товарищеского матча бело-голубых против команды вооружённых сил Катара. Смолов был дважды точен с пенальти. Добавим, что после первого тайма "Динамо" ведёт со счётом 3:0.
Ранее Лайф сообщал, что Фёдор Смолов подписал контракт с "Динамо" на полтора года с возможностью продления ещё на один сезон.
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