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Смолов забил в первом матче после возвращения в "Динамо"

Нападающий стал игроком бело-голубых в середине января, перейдя из "Локомотива".

20 января, 15:30

Фото © ФК "Динамо" Москва

Фёдор Смолов забивает первый гол после возвращения в "Динамо". Видео © Telegram / ФК "Динамо" Москва

Форвард "Динамо" Фёдор Смолов забил в дебютном матче после возвращения в московский клуб.

Произошло это во время товарищеского матча бело-голубых против команды вооружённых сил Катара. Смолов был дважды точен с пенальти. Добавим, что после первого тайма "Динамо" ведёт со счётом 3:0.

"Рад оказаться дома": Смолов поделился эмоциями от перехода в "Динамо"

"Рад оказаться дома": Смолов поделился эмоциями от перехода в "Динамо"

Ранее Лайф сообщал, что Фёдор Смолов подписал контракт с "Динамо" на полтора года с возможностью продления ещё на один сезон.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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