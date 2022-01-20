Журналистку в прямом эфире сбила машина, но она встала и продолжила репортаж

Американскую журналистку в прямом эфире сбила машина, но она продолжила выполнять свою работу © Twitter / HowardWKYT

В американском штате Западная Виргиния автомобиль сбил журналистку Тори Йорги во время прямого эфира, однако девушка продолжила делать свою работу. Видео опубликовал телеведущий Ли Кей Говард в "Твиттере".

На кадрах видно, что во время слов ведущего Тима Ирра, который находился в студии, внедорожник наехал на репортёра. Девушка упала прямо на камеру. Однако за считаные секунды встала на ноги и снова появилась в кадре.

"О боже! Меня только что сбила машина, но я в порядке", — заверила девушка.

Сам же телеведущий в посте восхитился поведением коллеги, а также пошутил, что она явно обладает сверхъестественными способностями. Вместе с тем Говард отметил, что "с ней всё в порядке и это был просто несчастный случай", и добавил: "Но разговор между ней и ведущим бесценен".

Большинство комментаторов написали о своих беспокойствах по поводу здоровья журналистки. Однако некоторые заметили, что стоять на проезжей части — не лучшая идея. Но пользователь "Твиттера" PunisherPrime50 предложил носить в тёмное время суток светоотражающие жилеты во избежание таких ситуаций. Вместе с тем пользователи не прошли мимо реакции телеведущего, который почти не показал эмоций.

Этот человек слишком долго работал в новостях на местном телевидении, если это его реакция на то, что коллегу сбила машина ReallyDanWeiner

А ведущий видит её, или он просто смотрит в телесуфлёр? Its_Miss_Riss