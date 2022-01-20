Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов © Instagram / _newsmaker_

Стендап-комик Идрак Мирзализаде всё же продал вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов во время концерта на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Изначально он выставлял на продажу только NFT-версию документа, однако в ходе выступления объявил аукцион и согласился отдать и физическую копию. Её обладателем стал синеволосый мужчина, предложивший пять эфиров (15 тысяч долларов) и представившийся мастером с Бали.