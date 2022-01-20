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Документ "пожизненно нежелательного": Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России за $15 тысяч

Сначала стендапер выставлял на продажу лишь NFT-версию документа, однако в ходе аукциона на выступлении отдал и физическую копию.

20 января, 15:46

Кадр видео © Instagram / _newsmaker_

Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов © Instagram / _newsmaker_

Стендап-комик Идрак Мирзализаде всё же продал вид на жительство в РФ за 15 тысяч долларов во время концерта на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Изначально он выставлял на продажу только NFT-версию документа, однако в ходе выступления объявил аукцион и согласился отдать и физическую копию. Её обладателем стал синеволосый мужчина, предложивший пять эфиров (15 тысяч долларов) и представившийся мастером с Бали.

Суд отклонил просьбу комика Идрака Мирзализаде отменить запрет на пребывание в России

Суд отклонил просьбу комика Идрака Мирзализаде отменить запрет на пребывание в России

Напомним, в конце июля 2021-го полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел, словами из своего выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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