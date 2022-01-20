TikTok создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона "о приземлении"
Ранее соцсеть разместила форму обратной связи, теперь ей осталось только открыть в нашей стране офис или представительство.
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Социальная сеть TikTok создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона о деятельности иностранных лиц в Интернете на территории России.
"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", — уточняется на сайте ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что TikTok разместил форму обратной связи по российскому закону "о приземлении". В соответствии с новыми правилами компании осталось открыть в нашей стране офис или представительство для обращений граждан.
Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля прошлого года. По словам главы государства, в документе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране. Ранее электронную форму обратной связи в соответствии с законом о "приземлении" разместили компания Apple и соцсеть Likee.
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