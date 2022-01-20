TikTok создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона "о приземлении"

Социальная сеть TikTok создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона о деятельности иностранных лиц в Интернете на территории России.

Spotify завёл личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о "приземлении"

Ранее Лайф рассказывал, что TikTok разместил форму обратной связи по российскому закону "о приземлении". В соответствии с новыми правилами компании осталось открыть в нашей стране офис или представительство для обращений граждан.