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TikTok создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона "о приземлении"

Ранее соцсеть разместила форму обратной связи, теперь ей осталось только открыть в нашей стране офис или представительство.

20 января, 16:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Социальная сеть TikTok создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона о деятельности иностранных лиц в Интернете на территории России.

"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", — уточняется на сайте ведомства.

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Ранее Лайф рассказывал, что TikTok разместил форму обратной связи по российскому закону "о приземлении". В соответствии с новыми правилами компании осталось открыть в нашей стране офис или представительство для обращений граждан.

Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля прошлого года. По словам главы государства, в документе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране. Ранее электронную форму обратной связи в соответствии с законом о "приземлении" разместили компания Apple и соцсеть Likee.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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