Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном вторжении"
Ранее американский лидер заметил, что в этом случае могут быть более сдержанные меры реагирования, а не полномасштабные.
Владимир Зеленский © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ответил американскому лидеру Джо Байдену, указав, что "незначительных агрессий не бывает".
"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает", — написал он у себя в "Твиттере".
Лидер Незалежной добавил, что не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких, заметив, что говорит об этом "как президент великой державы Украина".
А ранее Зеленский призвал украинцев "не скупать гречку" из-за угрозы "вторжения" России. Лидер страны заявил в видеообращении, что важно "сохранять покой и держать голову холодной".
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