Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном вторжении"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил американскому лидеру Джо Байдену, указав, что "незначительных агрессий не бывает".

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает", — написал он у себя в "Твиттере".