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Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном вторжении"

Ранее американский лидер заметил, что в этом случае могут быть более сдержанные меры реагирования, а не полномасштабные.

20 января, 15:57
<p>Владимир Зеленский © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/uchast-prezidenta-ukrayini-u-konferenciyi-diplomatiya-30-str-4321" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Украины</p>

Владимир Зеленский © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил американскому лидеру Джо Байдену, указав, что "незначительных агрессий не бывает".

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает", — написал он у себя в "Твиттере".

Лидер Незалежной добавил, что не бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких, заметив, что говорит об этом "как президент великой державы Украина".

Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой

Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой

А ранее Зеленский призвал украинцев "не скупать гречку" из-за угрозы "вторжения" России. Лидер страны заявил в видеообращении, что важно "сохранять покой и держать голову холодной".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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