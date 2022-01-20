Историк Ахунов раскрыл, как и когда на самом деле появился стереотип "про русских Наташ"
По словам эксперта, он возник далеко не в 90-е годы в Турции, как считают многие, а гораздо раньше. Речь идёт о событиях конца XIX века, происходивших в Палестине.
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Казанский исламовед и историк Азат Ахунов, комментируя скандал с презентационным роликом новичка команды ЦСКА Юсуфа Языджи и шуткой про "много Наташ", рассказал, откуда вообще взялся миф про данное женское имя.
По словам эксперта, этот стереотип появился далеко не в 90-е годы в Турции, как считают многие, а гораздо раньше в Палестине. Речь идёт о конце XIX века, отметил историк. Тогда власти Российской империи решили компенсировать стоимость некоторых паломнических путешествий, в частности и к Гробу Господню в Иерусалим. На поклонение к святым мощам, как отметил специалист, уезжали "целыми деревнями" — причём как женщины, так и мужчины.
"Часть из них не смогла вернуться обратно, потому что не хватало средств. Очень много женщин осталось в этих святых местах, якобы некоторым пришлось заниматься и древним промыслом в том числе", — цитирует телеканал "360" Ахунова.
Поэтому, по его словам, именно в то время и возник миф о "русских Наташах". Но в 20-е годы XX века, как известно, произошёл распад Османской империи, в состав которой входила Палестина. Вместе с этим на время до 90-х годов "умерла" и присказка "о Наташах".
Ранее Лайф сообщал, что московский ЦСКА решил с юмором подойти к презентации игрока сборной Турции Юсуфа Языджи, который перешёл в столичный клуб. Армейцы выложили ролик "переписки" с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.
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