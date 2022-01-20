Историк Ахунов раскрыл, как и когда на самом деле появился стереотип "про русских Наташ"

Казанский исламовед и историк Азат Ахунов, комментируя скандал с презентационным роликом новичка команды ЦСКА Юсуфа Языджи и шуткой про "много Наташ", рассказал, откуда вообще взялся миф про данное женское имя.

По словам эксперта, этот стереотип появился далеко не в 90-е годы в Турции, как считают многие, а гораздо раньше в Палестине. Речь идёт о конце XIX века, отметил историк. Тогда власти Российской империи решили компенсировать стоимость некоторых паломнических путешествий, в частности и к Гробу Господню в Иерусалим. На поклонение к святым мощам, как отметил специалист, уезжали "целыми деревнями" — причём как женщины, так и мужчины.

"Часть из них не смогла вернуться обратно, потому что не хватало средств. Очень много женщин осталось в этих святых местах, якобы некоторым пришлось заниматься и древним промыслом в том числе", — цитирует телеканал "360" Ахунова.

Поэтому, по его словам, именно в то время и возник миф о "русских Наташах". Но в 20-е годы XX века, как известно, произошёл распад Османской империи, в состав которой входила Палестина. Вместе с этим на время до 90-х годов "умерла" и присказка "о Наташах".