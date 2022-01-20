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Суд в Петербурге заочно арестовал обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова

В данный момент 57-летний Валерий Шляфман находится в международном розыске. Известно, что в 90-х мужчина перебрался в Израиль, где проживает по сей день.

20 января, 13:18
<p>Игорь Тальков © ТАСС / Яцина Владимир</p>

Игорь Тальков © ТАСС / Яцина Владимир

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал 57-летнего Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

"Мера Шляфману избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ", — уточняется в сообщении пресс-службы, размещённом в телеграм-канале.

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Отметим, что сам Шляфман находится в международном розыске и с 1992 года по настоящее время проживает в Израиле.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный". Следствие предполагает, что это произошло в ходе закулисного конфликта музыканта с Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым, представлявшим интересы певицы Азизы. Случилась потасовка из-за очередного выступления, в ходе которой Малахов был сильно избит, а Шляфман выстрелил в Талькова. В начале 1992 года предполагаемый убийца скрылся от следствия, уехав на Украину, откуда после перебрался в Израиль.

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А ранее Лайф рассказывал, что музыкант Игорь Тальков – младший спустя 30 лет после смерти отца рассказал, что его родителя убили демонстративно, напоказ. Также он поделился воспоминаниями о детстве и о том, как пережил потерю.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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