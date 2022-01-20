Суд в Петербурге заочно арестовал обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал 57-летнего Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

"Мера Шляфману избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ", — уточняется в сообщении пресс-службы, размещённом в телеграм-канале.

Отметим, что сам Шляфман находится в международном розыске и с 1992 года по настоящее время проживает в Израиле.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный". Следствие предполагает, что это произошло в ходе закулисного конфликта музыканта с Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым, представлявшим интересы певицы Азизы. Случилась потасовка из-за очередного выступления, в ходе которой Малахов был сильно избит, а Шляфман выстрелил в Талькова. В начале 1992 года предполагаемый убийца скрылся от следствия, уехав на Украину, откуда после перебрался в Израиль.