Иммунолог Карташева-Эберц объяснила, почему, когда ребёнок болеет 14 раз за год, это норма

Если ребёнок в возрасте до пяти лет болеет до 14 раз ежегодно, это норма. Таким мнением поделилась в эфире YouTube-канала "Ходят слухи" российский учёный-иммунолог, получившая докторскую степень в Институте Пастера в Париже, Дарья Карташева-Эберц.

"Ребёнок малого возраста — от года до пяти лет — может болеть до 14 раз в год, и это норма. Причём это норма в том случае, если ребёнок после каждой болезни выздоравливает", — уточнила специалист.

Она добавила, что россияне привыкли к тому, что зимой отопление работает на максимуме и поэтому сушит воздух, причём наши сограждане не устраивают регулярные проветривания. Кроме того, существует предрассудок, что дети заболевают от сквозняка, но это не так.

"Но очень сложно советскому человеку понять, что мы от холода не заболеваем. Холод не является причиной инфекционных болезней. Вирусное заболевание возможно только при наличии вируса", — пояснила врач.