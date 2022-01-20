Сбер выкупит свои акции на сумму до 50 млрд рублей

Сбер намерен потратить до 50 миллиардов рублей на выкуп собственных акций в ближайшие четыре года. Об этом говорится в сообщении компании.





Отмечается, что "дочка" компании АО "Сбербанк КИБ" в рамках программы buyback будет приобретать ценные бумаги на Московской бирже, а также через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры группы Мосбиржи. Программа не распространяется на депозитарные расписки на обыкновенные акции Сбера. Уточняется, что выкупленные бумаги будут использоваться для долгосрочной программы мотивации сотрудников.

На фоне этой новости акции компании на Московской бирже выросли на 3,07%, до 254 рублей за бумагу.