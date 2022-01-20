Эрдоган подтвердил намерение организовать встречу Путина с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара действительно хочет провести у себя встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем провести встречу Путина и Зеленского", — сказал политик на пресс-конференции.

Эрдоган также добавил, что в начале февраля запланировал визит на Украину. Однако цели поездки турецкий президент не раскрыл. CNN Turk ранее раскрывал, что визит Эрдогана может состояться 3 февраля, ведь именно в этот день в 1992 году были установлены дипломатические отношения между Турцией и Украиной.