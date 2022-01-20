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Эрдоган подтвердил намерение организовать встречу Путина с Зеленским в Турции

Также лидер республики заявил, что в начале февраля посетит Незалежную, однако не раскрыл детали поездки.

20 января, 16:43
<p>Реджеп Тайип Эрдоган © <a href="https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/135403/-turkiye-yi-hedeflerine-ulastirmak-sorunlara-cozumler-uretmek-icin-var-gucumuzle-calismaya-devam-ediyoruz-" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Турции </p>

Реджеп Тайип Эрдоган © Сайт президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара действительно хочет провести у себя встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем провести встречу Путина и Зеленского", — сказал политик на пресс-конференции.

Эрдоган также добавил, что в начале февраля запланировал визит на Украину. Однако цели поездки турецкий президент не раскрыл. CNN Turk ранее раскрывал, что визит Эрдогана может состояться 3 февраля, ведь именно в этот день в 1992 году были установлены дипломатические отношения между Турцией и Украиной.

Песков оценил предложение Эрдогана Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции

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А прежде Эрдоган назвал нереалистичным сценарий "вторжения" России на Украину и заявил о планах обсудить ситуацию в Незалежной с российским коллегой Владимиром Путиным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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