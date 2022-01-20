Имиджмейкер Волохова раскрыла, как по нижнему белью узнать возраст девушки

Возраст женщины можно узнать по модели нижнего белья, которое иногда может просматриваться под брюками, если его подобрали неправильно. Об этом рассказала психолог-имиджмейкер Лана Волохова.

"Чем мы старше, тем нам, условно, больше хочется, чтобы было удобно. Уже не так важно, как это выглядит. Так что если мы видим бельё через одежду, и это бельё перетягивает ягодицы по центру — девушка, вероятнее всего, старше", — приводит её слова "Газета.ru".

Если же бельё девушки перетягивает верх ягодиц, то она моложе, заметила Волохова. Однако трусы можно сделать менее заметными, если выбрать модель на размер больше, чем вы обычно носите. Эксперт пояснила, что этот вопрос уже не относится к эстетике, а переходит в гигиену и нормальное кровообращение.

"Удивительно, но лучше бельё, которое спадает, чем то, которое впивается, причём лучше со всех точек зрения", — добавила имиджмейкер.