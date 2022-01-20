Кузнецова отметила важность законопроекта ЕР о сохранении выплат работающим подросткам

Инициатива поможет ребятам не потерять право на социальную доплату к пенсии в период временного трудоустройства, подчеркнула депутат.

Законопроект о сохранении доплат несовершеннолетним при работе в каникулы позволит поддержать подростков с особенностями здоровья и расширит их возможности. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

"Документ, внесённый группой сенаторов, очень важен для детей с инвалидностью и детей, потерявших кормильца. До 18 лет они получают социальную доплату к пенсии. Но при временном трудоустройстве, например, во время летних каникул или в свободное от учёбы время, это право теряют, как будто уже работают в полную силу. Хотя на самом деле они ещё подростки, которым требуется особое внимание и поддержка государства", — сказала парламентарий.

Как отметила Кузнецова, подработка для таких детей приносит не только заработок, но и опыт самостоятельного труда и ответственности, однако подобных возможностей становится всё меньше. По её словам, за последние годы число работающих по временным трудовым договорам подростков с инвалидностью и сирот в возрасте от 14 до 18 лет заметно снизилось.

"В 2020 году число временно трудоустроенных сирот снизилось по сравнению с 2018 годом на 39,8%, детей с инвалидностью — на 52,9%, и эта тенденция наметилась ещё до пандемии", — уточнила она.