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Четырёхлетний мальчик пострадал при наезде автомобиля в Москве

Несовершеннолетнего доставили в больницу для уточнения диагноза и обследования.

20 января, 17:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В центре Москвы автомобиль наехал на ребёнка, который переходил дорогу вместе с мамой в 3-м Крутицком переулке не по пешеходному переходу. Об этом Лайфу сообщили в столичном главке МВД.

В результате пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу для обследования. По нашим данным, малышу четыре года. Он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и гематому левого плеча. В ведомстве также опровергли появившуюся информацию о том, что произошло ДТП с участием двух авто, уточнив, что машина была одна.

В Москве водитель на полной скорости сбил женщину с ребёнком на переходе

В Москве водитель на полной скорости сбил женщину с ребёнком на переходе

Ранее Лайф рассказывал о том, что в ХМАО гнавший за святой водой водитель на переходе насмерть сбил девятилетнего школьника. Момент наезда записал видеорегистратор. Автолюбитель следовал на жёлтый сигнал светофора. Известно, что мальчик бежал на встречу с отцом, который вернулся в Нижневартовск.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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