Четырёхлетний мальчик пострадал при наезде автомобиля в Москве

В центре Москвы автомобиль наехал на ребёнка, который переходил дорогу вместе с мамой в 3-м Крутицком переулке не по пешеходному переходу. Об этом Лайфу сообщили в столичном главке МВД.

В результате пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу для обследования. По нашим данным, малышу четыре года. Он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и гематому левого плеча. В ведомстве также опровергли появившуюся информацию о том, что произошло ДТП с участием двух авто, уточнив, что машина была одна.