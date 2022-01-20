Четырёхлетний мальчик пострадал при наезде автомобиля в Москве
Несовершеннолетнего доставили в больницу для уточнения диагноза и обследования.
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В центре Москвы автомобиль наехал на ребёнка, который переходил дорогу вместе с мамой в 3-м Крутицком переулке не по пешеходному переходу. Об этом Лайфу сообщили в столичном главке МВД.
В результате пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу для обследования. По нашим данным, малышу четыре года. Он получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и гематому левого плеча. В ведомстве также опровергли появившуюся информацию о том, что произошло ДТП с участием двух авто, уточнив, что машина была одна.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в ХМАО гнавший за святой водой водитель на переходе насмерть сбил девятилетнего школьника. Момент наезда записал видеорегистратор. Автолюбитель следовал на жёлтый сигнал светофора. Известно, что мальчик бежал на встречу с отцом, который вернулся в Нижневартовск.
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