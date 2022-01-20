Байден: США расценят как вторжение любое пересечение войсками РФ границы Украины
По словам главы Белого дома, Вашингтон готов дать жёсткий и скоординированный экономический ответ, который обсуждался с союзниками.
Президент США Джо Байден © Twitter / The White House
США будут считать вторжением на Украину любое пересечение российскими войсками государственной границы. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
"Я абсолютно чётко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что, если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", — сказал политик.
Вашингтон готов дать жёсткий и скоординированный экономический ответ, который США обсуждали с союзниками. По словам Байдена, об этом он также заявлял в разговоре с президентом России.
Ранее Байден сравнил последствия Второй мировой и гипотетического вторжения РФ на Украину. По словам главы Белого дома, он обеспокоен нынешней ситуацией и рассчитывает, что правильно оценивает свои позиции. При этом американский президент также говорил и о том, что считает возможным новый саммит с Путиным.
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