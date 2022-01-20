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Байден: США расценят как вторжение любое пересечение войсками РФ границы Украины

По словам главы Белого дома, Вашингтон готов дать жёсткий и скоординированный экономический ответ, который обсуждался с союзниками.

20 января, 17:33
<p>Президент США Джо Байден © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1479887879090409479/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Президент США Джо Байден © Twitter / The White House

США будут считать вторжением на Украину любое пересечение российскими войсками государственной границы. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

"Я абсолютно чётко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что, если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", — сказал политик.

Вашингтон готов дать жёсткий и скоординированный экономический ответ, который США обсуждали с союзниками. По словам Байдена, об этом он также заявлял в разговоре с президентом России.

Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном вторжении"

Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном вторжении"

Ранее Байден сравнил последствия Второй мировой и гипотетического вторжения РФ на Украину. По словам главы Белого дома, он обеспокоен нынешней ситуацией и рассчитывает, что правильно оценивает свои позиции. При этом американский президент также говорил и о том, что считает возможным новый саммит с Путиным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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