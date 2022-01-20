Байден: США расценят как вторжение любое пересечение войсками РФ границы Украины

США будут считать вторжением на Украину любое пересечение российскими войсками государственной границы. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

"Я абсолютно чётко говорил президенту Путину, и с его стороны нет никакого недопонимания, что, если любые, любые организованные российские подразделения пересекут границу с Украиной, это будет вторжением", — сказал политик.

Вашингтон готов дать жёсткий и скоординированный экономический ответ, который США обсуждали с союзниками. По словам Байдена, об этом он также заявлял в разговоре с президентом России.