Настя Ивлеева недвусмысленно намекнула, что заразилась коронавирусом

Она опубликовала три смайла на чёрном фоне — ковида, лица в маске и лица со слезой. Других подробностей Ивлеева не привела.

Недавно Ивлеева вернулась с отдыха в Мексике и уже успела устроить скандал в супермаркете "Пятёрочка" из-за того, что не смогла найти свои фирменные чипсы, обнаружив их в отделе с кетчупом и сладостями.