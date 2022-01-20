Настя Ивлеева недвусмысленно намекнула, что заразилась коронавирусом
Подробностями своего состояния девушка не поделилась, оставив лишь сториз с тремя смайлами.
© Instagram / _agentgirl_
Блогерша Анастасия Ивлеева оставила в сториз "Инстаграма" запись, в которой сообщила, что заразилась коронавирусом.
Она опубликовала три смайла на чёрном фоне — ковида, лица в маске и лица со слезой. Других подробностей Ивлеева не привела.
Фото © Instagram / _agentgirl_
Недавно Ивлеева вернулась с отдыха в Мексике и уже успела устроить скандал в супермаркете "Пятёрочка" из-за того, что не смогла найти свои фирменные чипсы, обнаружив их в отделе с кетчупом и сладостями.
Ранее Лайф рассказывал, что бывшие супруги Ивлеева и рэпер Элджей высмеяли тех, кто поверил, что они снова вместе после ночи на Кипре. Парочку застукали за романтическим ужином на курорте, но это "ничего не значит".
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