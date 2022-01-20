НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Настя Ивлеева недвусмысленно намекнула, что заразилась коронавирусом

Подробностями своего состояния девушка не поделилась, оставив лишь сториз с тремя смайлами.

20 января, 17:50
<p>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYLiu91I2_A/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_agentgirl_</a></p>

© Instagram / _agentgirl_

Блогерша Анастасия Ивлеева оставила в сториз "Инстаграма" запись, в которой сообщила, что заразилась коронавирусом.

Она опубликовала три смайла на чёрном фоне — ковида, лица в маске и лица со слезой. Других подробностей Ивлеева не привела.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

Дибров опроверг нарушение карантина и заявил, что его защищает от ковида мусульманское снадобье

Дибров опроверг нарушение карантина и заявил, что его защищает от ковида мусульманское снадобье

Недавно Ивлеева вернулась с отдыха в Мексике и уже успела устроить скандал в супермаркете "Пятёрочка" из-за того, что не смогла найти свои фирменные чипсы, обнаружив их в отделе с кетчупом и сладостями.

Ранее Лайф рассказывал, что бывшие супруги Ивлеева и рэпер Элджей высмеяли тех, кто поверил, что они снова вместе после ночи на Кипре. Парочку застукали за романтическим ужином на курорте, но это "ничего не значит".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1