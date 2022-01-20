Центробанк в ближайшее время представит новую сторублёвую купюру

Банк России намерен в ближайшее время представить новую банкноту номиналом в 100 рублей. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Алексеев.

"Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдёт очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", — сказал он.