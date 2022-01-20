Центробанк в ближайшее время представит новую сторублёвую купюру
Ранее стало известно, что на банкноте будет сохранено изображение Москвы, однако в её внешнем виде произойдут изменения.
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Банк России намерен в ближайшее время представить новую банкноту номиналом в 100 рублей. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Алексеев.
"Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдёт очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", — сказал он.
Напомним, о решении Банка России изменить внешний вид шести банкнот стало известно в марте 2021 года. Так, на десятирублёвой купюре будет изображён Новосибирск (ранее был Красноярск), на пятисотрублёвой — Пятигорск (ранее — Архангельск), на тысячерублёвой — Нижний Новгород (ранее — Ярославль), а на пятитысячной купюре — Екатеринбург (ранее — Хабаровск). Сторублёвая банкнота сохранит изображение Москвы, а пятидесятирублёвая — Санкт-Петербурга, но изменения в их внешнем виде всё же будут.
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