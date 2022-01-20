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Центробанк в ближайшее время представит новую сторублёвую купюру

Ранее стало известно, что на банкноте будет сохранено изображение Москвы, однако в её внешнем виде произойдут изменения.

20 января, 17:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Банк России намерен в ближайшее время представить новую банкноту номиналом в 100 рублей. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Алексеев.

"Когда случается знаковое событие, а одно из таких событий произойдёт очень скоро, я думаю, в течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", — сказал он.

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Напомним, о решении Банка России изменить внешний вид шести банкнот стало известно в марте 2021 года. Так, на десятирублёвой купюре будет изображён Новосибирск (ранее был Красноярск), на пятисотрублёвой — Пятигорск (ранее — Архангельск), на тысячерублёвой — Нижний Новгород (ранее — Ярославль), а на пятитысячной купюре — Екатеринбург (ранее — Хабаровск). Сторублёвая банкнота сохранит изображение Москвы, а пятидесятирублёвая — Санкт-Петербурга, но изменения в их внешнем виде всё же будут.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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