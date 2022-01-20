Иммунолог Карташёва-Эберц объяснила, почему от холода невозможно заболеть
Статистика в пользу того, что зимой мы чаще заражаемся, объясняется тем, что из-за холода люди стараются меньше проводить времени на улице. В итоге прячутся в отапливаемых помещениях, где заражают друг друга вирусами.
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Холод не является причиной заболеваний в зимний период. Заболеть ОРВИ возможно только при наличии вируса, но никак не от переохлаждения. Об этом в эфире ютуб-шоу "Ходят слухи" рассказала российский учёный-иммунолог Дарья Карташёва-Эберц, получившая докторскую степень в Институте Пастера в Париже.
"Если у вас нет вируса на слизистой оболочке, даже если вы один на Северном полюсе работаете в сильный холод, вы не заболеете ОРВИ. Даже если вы очень сильно замёрзнете. От холода мы не заболеваем вирусными заболеваниями, это невозможно. Для этого необходимо наличие вируса", — подчеркнула она.
Статистика в пользу того, что зимой мы чаще болеем, связана с тем, что из-за холода люди стараются меньше времени проводить на улице, забиваются в отапливаемые помещения, рассказывает Карташёва-Эберц.
"Соответственно, в помещении зимой народу больше раз в десять, чем летом. Рефлекторная реакция — у вас течёт из носа, потому что после холода заходите в тёплый воздух. Соответственно, если у вас есть на слизистой вирусы, чихание и кашель в помещении без вентиляции быстро разнесут его. Например, тот же вирус гриппа, если чихнуть с высоты человеческого роста, он будет оседать восемь минут", — объяснила специалист.
С этим и связано большое количество простудных заболеваний в зимний период, уточнила врач-иммунолог. В России нет культуры чихания в локоть, "у нас всё это в руки, в перчатки, поручни мы трогаем". Тем самым люди создают отличные условия для распространения бактерий и вирусов от человека к человеку.
"Конечно, сильное переохлаждение может влиять на хронические болезни по типу тонзиллита. Потому что рефлекторная реакция на переохлаждение — сужение сосудов в ротовой и носовой полости, что затормаживает работу иммунной системы. Тогда иммунным клеткам тяжело добраться до ткани, где начинает происходить воспаление", — добавила Карташёва-Эберц.
Также специалист призвала родителей не закутывать детей в огромное количество одежды перед прогулкой зимой. Как минимум врач советует использовать правило слоёв.
"Подвижная активность взрослого и ребёнка, она диаметрально разная. Если мама с ребёнком выходит гулять, она стоит на месте. Максимум она разговаривает на лавочке с другой мамой. А ребёнок в этот момент нарезает круги, лазает по паутинкам, горкам. Соответственно, его активность в трёх свитерках и рейтузиках приводит к тому, что он потеет и раскрывается. И эта влага — это не очень хорошо", — заключила она.
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