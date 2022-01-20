Депутат Рады Волошин объяснил санкции США против себя борьбой с внешним управлением Украиной
Действия американцев в очередной раз демонстрируют линию, которую Вашингтон намерен проводить в Незалежной, что "прямо ведёт к войне", считает парламентарий.
Олег Волошин © Facebook / Oleg Voloshin
Депутат Верховной рады Украины Олег Волошин считает, что введённые против него Минфином США санкции связаны с борьбой парламентария с системой внешнего управления в стране. Об этом он написал в "Фейсбуке".
"Похоже, ситуация достигла того уровня абсурда в международных отношениях, когда санкции Минфина США становятся критерием серьёзности вклада в борьбу с системой внешнего управления на Украине. По сути, это и сказано в официальном пресс-релизе", — заметил Волошин.
Депутат также заметил, что он небогатый человек, у него нет собственности и счетов за рубежом, поэтому как цель для финансовых ограничений он "проблемный". Однако введение рестрикций в очередной раз демонстрирует линию Вашингтона, которую Штаты намерены проводить на Украине, — она "прямо ведёт к войне", уточнил парламентарий.
Напомним, 20 января Минфин США ввёл санкции против четырёх украинских политиков, "связанных" с Россией. Помимо Волошина в список попали депутат, владелец украинских телеканалов News One, Zik и "112 Украина" Тарас Козак, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник и вице-премьер в правительстве Николая Азарова Владимир Сивкович.
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