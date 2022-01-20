Подруги из Подмосковья выманили у аутиста 250 тысяч рублей за молчание о его увлечении БДСМ

В подмосковном Орехово-Зуеве две девушки шантажировали своего знакомого с аутизмом оглаской его БДСМ-увлечений, выманив свыше 250 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

22-летний Дмитрий, страдающий аутизмом, разузнал в Интернете о БДСМ-практиках и решил попробовать себя в роли "подчинённого". Для этого позвал двух своих подруг. Девушки связали парня и высекли.

После этого 17-летняя Анна и 19-летняя Яна начали шантажировать парня фотографиями, которые якобы успели сделать в момент оргии. Дмитрий испугался, что кадры увидит его опекунша, поэтому послушно переводил вымогательницам деньги.

За полгода девушки "заработали" более 250 тысяч рублей, но всё равно продолжали вытягивать из парня последнее. При этом начали угрожать любителю БДСМ физической расправой в случае неповиновения. На фоне стресса у молодого человека даже обострилось психическое заболевание.

В конечном итоге во время очередной передачи денег Дмитрий вызвал полицию. Сейчас в отношении подруг возбуждено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде.