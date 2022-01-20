На обложке свежего номера одного из ведущих американских общественно-политических журналов Time жители Штатов увидели своего президента Джо Байдена за рабочим столом. Но дело в том, что над головой американского лидера в Овальном кабинете сгустились тучи. Он смотрит наверх, явно идёт дождь, а из углов офиса как будто надвигается шторм.

"На этой новой обложке Байден изображён в убранном офисе, но задачи остаются, а нарастающие проблемы собираются, как грозовые тучи... Год спустя Байден сидит за столом, с растущими задачами и угрозами, а также с постоянной пандемией CoViD, которая всё ещё сохраняется. Стране нужно, чтобы он поднялся до того момента, когда действительно начнётся дождь", — говорит Тим О'Брайен, автор обложки Time.

Обложка от 1 февраля 2021 года, на ней изображён беспорядок, с которым Байден столкнулся при вступлении в должность главы Штатов © Time / Тим О'Брайен

Дождь на обложке заливает папки на рабочем столе Байдена с надписями "Инфляция", "Путин", "Инициатива Build Back Better ("Отстроим заново ещё лучше")", "Избирательные права" и "Трамп-2024". В картонных коробках, громоздящихся у президента США за спиной, лежат экспресс-тесты на коронавирус. В правом нижнем углу помещена надпись "Первый год". Издание прикрепило к этой записи статью с критикой президента и его правительства под заголовком "Как администрация Байдена сбилась с пути".