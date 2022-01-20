"Это не по приколу!": Волочкова рассказала о кайфе и эйфории от отношений с новым бойфрендом
Несмотря на то что пара встречается всего три недели, ухажёр уже поселился в загородном особняке балерины. Ни артистку, ни самого Сергея это не смущает.
Волочкова с Сергеем на Мальдивах © Instagram / volochkova_art
Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с Сергеем © LIFE
Российская балерина Анастасия Волочкова практически никогда не бывает в одиночестве. Не стали исключением и первые дни наступившего 2022 года. Отпуск на Мальдивах артистка провела с новым бойфрендом.
Как известно, балерина познакомилась с новым избранником на съёмках шоу "Давай поженимся". По её словам, Сергей работает управляющим в подмосковном банном комплексе. Несмотря на то что пара встречается всего три недели, ухажёр уже поселился в загородном особняке Волочковой. Впрочем, ни артистку, ни самого Сергея это не смущает.
"Это не по приколу! <...> Человек меня любит, обожает, мне прекрасно и хорошо. И знаете, нашим отношениям три недели, а то количество эмоций, кайфа, эйфории и любви, которое мы испытали <...> многие люди, живущие вместе десятилетиями, не испытывают такого", — поделилась балерина с журналистами.
По словам Волочковой, в отношениях с Сергеем у них царит идиллия. Кроме того, мужчина уже успел познакомить её с сыном Кириллом. Все вместе они отмечали Новый год в доме артистки. Закончится ли счастливым браком новый роман 46-летней балерины, остаётся только гадать. Впрочем, сама Волочкова предпочитает не загадывать на будущее, а жить "здесь и сейчас".
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Лайф рассказывал, что ранее Волочкова прокомментировала скандал, произошедший на рейсе с Мальдив. Балерина собирается подать в суд на стюарда, из-за которого у неё появились проблемы. Она также отметила, что не согласна ни с одним обвинением, выдвинутым в её адрес.
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