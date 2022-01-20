Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с Сергеем © LIFE

Российская балерина Анастасия Волочкова практически никогда не бывает в одиночестве. Не стали исключением и первые дни наступившего 2022 года. Отпуск на Мальдивах артистка провела с новым бойфрендом.

Как известно, балерина познакомилась с новым избранником на съёмках шоу "Давай поженимся". По её словам, Сергей работает управляющим в подмосковном банном комплексе. Несмотря на то что пара встречается всего три недели, ухажёр уже поселился в загородном особняке Волочковой. Впрочем, ни артистку, ни самого Сергея это не смущает.

"Это не по приколу! <...> Человек меня любит, обожает, мне прекрасно и хорошо. И знаете, нашим отношениям три недели, а то количество эмоций, кайфа, эйфории и любви, которое мы испытали <...> многие люди, живущие вместе десятилетиями, не испытывают такого", — поделилась балерина с журналистами.

По словам Волочковой, в отношениях с Сергеем у них царит идиллия. Кроме того, мужчина уже успел познакомить её с сыном Кириллом. Все вместе они отмечали Новый год в доме артистки. Закончится ли счастливым браком новый роман 46-летней балерины, остаётся только гадать. Впрочем, сама Волочкова предпочитает не загадывать на будущее, а жить "здесь и сейчас".