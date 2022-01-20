Разве можно представить Новый год без просмотра "Иронии судьбы, или С лёгким паром", которую каждый россиянин знает буквально наизусть? Герои советского фильма стали настолько родными, что спустя почти 50 лет не верится, будто с ними могло произойти что-то плохое. Но, к сожалению, время не щадит никого, и всеми любимая Наденька не стала исключением. Трагедии, с которыми столкнулась Барбара Брыльска, уничтожили в ней желание жить. И как бы актриса ни старалась взять себя в руки, сейчас она ведёт замкнутый образ жизни, оставшись совершенно одна.

Лишь изредка она сообщает журналистам о том, что у неё произошло, и последняя новость серьёзно испугала поклонников. Брыльска рассказала, что сломала позвоночник, из-за чего перестала видеться даже с друзьями. Как такое возможно, чтобы Наденька в 80 лет превратилась в затворницу, которой остаётся лишь молиться о своём здоровье?

Барбара Брыльска в кинофильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" и в 2018 году. Кадры из фильмов © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" / Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. Кадр из видео YouTube / "Барбара Брыльска. Мужчины не имеют шанса", документальный фильм

Дочка, со смертью которой закончилась и жизнь Брыльской

Судьбу Барбары Брыльской нельзя назвать простой. За необыкновенной красотой и грандиозным успехом скрывалось много боли и испытаний. После премьеры "Иронии судьбы" Польша отвернулась от народной любимицы и актрису перестали приглашать на съёмки. В это же время разладились отношения с мужем. Но если с этим ещё можно было справиться, то как пережить смерть 20-летней дочки?

Барбара, или Бася, как её ласково называла мама, была долгожданным ребёнком после нескольких выкидышей. Девушка выросла такой красавицей, что её заприметили модельные агентства Франции, США и Японии. Не обошлось и без кинематографа — Бася была нарасхват вплоть до рокового дня. Девушка ехала в машине со своим хорошим другом — сыном известного польского режиссёра, когда тот не справился с управлением. Автомобиль влетел в дерево, и дочка Брыльской погибла на месте, в то время как парень остался совершенно невредим.

Дочь Брыльской — Барбара Брыльска, польская актриса и модель. Фото © Mateusz Szlachtycz (CC BY-SA 3.0)

Фото © Соцсети

После трагедии сердце Брыльской разобьётся на тысячу частей, и с тех пор она уже никогда не будет прежней. Актриса откажется от всех съёмок и останется один на один с вопросом "Почему не я?". Даже просто выйти на улицу ей казалось огромным испытанием — она боялась смотреть в глаза людям, и так продолжалось три года. Три года депрессии, когда каждый день проходил в слезах. Единственный, кто спас её в тот момент, это 10-летний сын.

Сын Барбары Брыльской — с мамой, Людвиг Космаль — в своём автосервисе. Фото © Facebook / Ludwik Kosmal, © Instagram / autoserwisgawota

— Потеря дочери перечеркнула мою жизнь. С её гибелью всё закончилось, остановилось, как остановились в эту минуту часы в моём доме. Навсегда Барбара Брыльска

Потеря двух самых близких людей в один год

К смерти невозможно подготовиться, и сокрушительным ударом для Барбары стала потеря двух самых близких людей в 2018 году. С разницей в несколько месяцев скончались мама и её бывший супруг — отец Баси и Людвига. Но самое ужасное, что 99-летняя мама умирала у неё на руках. Пенсионерка сломала ногу, начался воспалительный процесс, врачи решили не бороться за её жизнь, а просто оставили пациентку дома. Через несколько дней она умерла, и актриса до сих пор винит медиков в произошедшем.

Тогда Брыльская честно призналась, что не хочет дальше жить. Если раньше она была энергичной и жизнерадостной, то после произошедшего даже просто встать с кровати стоило ей огромных усилий. Она осталась совсем одна, даже поговорить о произошедшем ей было не с кем, ведь взрослый сын занят собственной жизнью. Он женился, воспитывает двоих детей и владеет своим маленьким автосервисом.

Что сейчас происходит с актрисой

О здоровье Барбары Брыльской ходит много слухов. В марте 2020 года СМИ сообщили, что актриса уже несколько лет борется с раком языка. "Стархиту" она даже якобы сообщила, что врачи дают положительный прогноз. Впрочем, в другом издании знаменитость опровергла свои слова. Сейчас у неё действительно проблемы с голосом, который она долгое время не может восстановить, но причина этого недуга неизвестна.

Последнее фото Барбары Брыльской. Кадр из видео YouTube / "Барбара Брыльска. Мужчины не имеют шанса", документальный фильм

Что Брыльскую действительно тревожит, так это радикулит и боли в спине, из-за которых несколько лет назад ей пришлось нанять сиделку. С этого момента она перестала отмечать день рождения, считая, что это не праздник, а скорее похороны. Ситуацию ещё больше омрачила новость о травме позвоночника. Актриса рассказала о переломе и о том, что проходит долгий процесс реабилитации, но не стала углубляться в детали.

Поклонникам остаётся лишь гадать, что произошло с Брыльской, но страх за её жизнь с каждым днём становится всё больше. Не нужно быть психологом, чтобы заметить, как звезда хоронит себя заживо. В связи с мировой эпидемией она окончательно заперлась в своём доме в Варшаве и редко видится с людьми. Остаётся лишь надеяться, что она найдёт в себе силы, чтобы преодолеть серьёзные проблемы со здоровьем, которые особенно опасны для пожилых людей.

Авторы Мария Паламарчук