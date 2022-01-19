Поздно пить боржоми : Почему Ольга Бузова начала спиваться, несмотря на успех и славу Пока в Сети смеются над видео из Куршевеля, певица нуждается в помощи профессионалов. 19 января, 14:14 Актриса, телеведущая, певица Ольга Бузова. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

То, что у Ольги Бузовой есть проблемы с алкоголем, ни для кого уже не секрет. Девушка несколько раз выходила на сцену в неадекватном состоянии, хотя этому всегда находилось "приличное" оправдание. В том, что её язык заплетался, а сама она едва держалась на ногах, были виноваты то плохое самочувствие, то жара или вовсе усталость. Несмотря на то что очевидцы рассказывали совершенно иную версию событий, певица всё равно продолжала настаивать на своём: "Я не я, и лошадь не моя". Вот только об одном бывшая ведущая "Дома-2" не подумала — в такой ситуации нужно тщательнее выбирать компанию, чтобы на следующее утро не было стыдно.

Речь идёт, конечно же, про Клаву Коку и их отдых в Куршевеле. Певица снимала пьяную подругу, насмехаясь над её состоянием, пока Бузова не понимала, что происходит. Видео девушка сразу же выкладывала в "Инстаграм", и от увиденного даже поклонники Оли пребывали в шоке. История закончилась скандалом, а за бедную Бузову заступились её коллеги по цеху, такие как Дима Билан, Лолита Милявская, даже певица Слава подняла за подругу бокал. В общем, все, кто и сам любит пригубить.

Клава Кока отдыхает вместе с Бузовой в Куршевеле. Кадры из видео © Instagram / klavacoca и Telegram / Только никому

Пока остальные звёзды поднимают себе рейтинг на имени Бузовой, никто даже не задумался над тем, что она просто глубоко несчастный человек, до которого никому нет дела. Оля пытается завалить себя работой, и, как только в этой бешеной гонке находится свободное время, чтобы задуматься, куда она бежит, рука тянется к бутылке. 35-летняя певица осталась без семьи, перестала общаться с сестрой, а мама и папа заняты своей личной жизнью. Стоит ли в сотый раз напоминать о её тяжёлом разводе на всю страну, из-за которого она до сих пор переживает... И вот настал тот момент, когда у Бузовой опустились руки.

От семьи ничего не осталось

В социальных сетях Оля пытается поддерживать образ идеальной семьи, несмотря на то что её родители с 2009 года в разводе. На деле же мама занимается своей личной жизнью, папа встретил новую возлюбленную, а младшая сестра Анна перестала с ней общаться. Какая кошка пробежала между родными сёстрами? Анна об этом старается не говорить, но в Сети считают, что одной из причин стали деньги. Бузова заявила в интервью, что купила Анне квартиру в Москве, однако сестра даже не догадывалась об этом, заработав на недвижимость своим трудом. Поэтому единственное, что она сейчас хочет, — это "отпустить ситуацию с сестрой" и забыть как страшный сон.

Ольга Бузова с мамой и вместе с сестрой и отцом. Фото © Instagram / buzova86 и ibuzov

В итоге на Новый год Бузова осталась абсолютно одна, решив, что не хочет никому мешать. Все подруги празднуют со своими мужьями и детьми, родители тоже разъехались по своим компаниям. А Оля? Пришлось ехать к актрисе Наталье Рудовой, с которой она никогда близко не общалась.

Постоянные неудачи в личной жизни

Развод с Дмитрием Тарасовым до сих пор не даёт Бузовой покоя, а точнее, сам Тарасов. Сказка "быть вместе до конца дней" продлилась всего несколько лет, после чего бывший спортсмен практически сразу женился на предполагаемой любовнице, а после стал блогером и вдруг начал петь — всё, за что бывший супруг высмеивал Олю. Мало того, Тарасов запустил марафон по счастливой семейной жизни, не забыв снова пройтись танком по популярной бывшей. Бузова старательно игнорирует выходки неудавшегося футболиста, но, когда их столкнули лбами на одной из премий, девушка не стала молчать.

И если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, думает: "Какой же я дурак! Как я мог её потерять!" Ольга Бузова

Ещё одним бывшим, который даже после расставания продолжил пользоваться именем Бузовой, стал блогер Дава. Его взяли ведущим в "Дом-2", он дал несколько интервью о расставании со знаменитой блондинкой и даже намекал на её проблемы с алкоголем. По необъяснимой причине Оля находит себе мужчин, которые говорят ей громкие слова любви, а сами пользуются её славой.

А что дальше?

Ольга Бузова и её странное поведение, попавшее на камеру. Кадры из видео © Telegram / Yobajur и Anton S Live

Бузову неоднократно снимали в пьяном состоянии, но почему-то никто не задумался, что девушке нужна помощь профессионалов. Ведь общество, в том числе даже знаменитости, привыкло смеяться над ней, осуждать, критиковать, словно за счёт всех этих комментариев они сами станут лучше. Например, Дмитрий Губерниев, который во время прямого эфира "Матч ТВ" заявил, что Бузова пьёт по утрам коньяк, и довёл её тем самым до истерики. Этим спортивный комментатор продолжает заниматься до сих пор — Дмитрий пишет ей издевательские комментарии в соцсетях, рассказывая о её любви к алкоголю. И возникает логичный вопрос: чего все ждали от Бузовой после многолетней травли? Что она будет продолжать улыбаться, пока Сергей Лазарев, Сергей Безруков, Виктор Салтыков, да и многие другие критикуют её и обесценивают как артистку?

Бузова разрыдалась в эфире "Матч ТВ". Кадры из видео © YouTube / LIFE NEWS

Оля устала что-то доказывать, и всё чаще ей хочется просто забыться, ведь алкоголь возвращает ей чувство лёгкости и уверенность в себе. Но у крепких напитков есть и обратная сторона — это мощный депрессант, после которого психологическое состояние человека становится хуже, поскольку он больше не в состоянии наслаждаться жизнью без дополнительной стимуляции и впадает в мрачное настроение. Поэтому можно сколько угодно смеяться над пьяными видео Бузовой, но ничем хорошим это не закончится.

Авторы Мария Паламарчук