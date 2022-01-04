Прощальный привет: Почему смерть Градского стала фарсом ради победы в "Голосе" В последнем выпуске участники должны были исполнить композиции вместе с наставниками, и маэстро для этого пришлось "оживить". 3 января, 21:40 Александр Градский. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Финал шоу "Голос" стал полной неожиданностью для зрителей, ведь казалось, что победитель уже предопределён. Всё решили буквально несколько процентов, и благодаря зрительскому голосованию заветная статуэтка, а также контракт со студией Warner Music попали в руки Александра Волкодава. Он настоящая тёмная лошадка проекта, поскольку из разу в раз выступал без каких-либо замечаний и спокойно проходил в следующий тур.

Что получил победитель кроме приза

В финальном выпуске музыкант спел вместе со своей наставницей Пелагеей, а после сольно исполнил песню Сергея Трофимова "Казачья". Как всегда прекрасный голос, добрые глаза и какая-то подкупающая искренность — это полностью описывает Волкодава. И, видимо, тем же самым он подкупил не только зрителя, но и Пелагею. Невооружённым глазом можно было заметить, с какой теплотой они относятся друг к другу, а во время вручения приза Волкодав, не переставая, смотрел на расплакавшуюся наставницу. Пелагея, наоборот, старалась держаться отстранённо, но эмоции одержали верх. Получилась бы прекрасная романтическая история, тем более что певица на данный момент свободна.

Александр Волкодав и Пелагея. Объявление победителя. Кадры из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Эмоциональный шантаж от команды Градского

Кого считали победителем десятого сезона? Конечно же, Алишера Каримова, который сделал всё возможное, чтобы запомниться зрителям. Певец пытался не столько удивить вокалом, а скорее вызвать сильные эмоции. Да, смерть Александра Градского стала невосполнимой потерей для "Голоса", о чём участники и наставники не уставали повторять. Но стоило ли её делать лейтмотивом каждого своего выступления? На протяжении двух выпусков Алишер исполнял трагичные песни, где от одних слов становится порой не по себе. Так произошло и с его сольными выступлениями в финале. Участник выбрал песни Ave Maria и "Ноктюрн". Для большего эффекта Каримов успевал говорить о том, что он чувствует присутствие великого маэстро и сделает всё, чтобы он был доволен. Многократный крупный план пустого кресла Градского и пафосные слова кого угодно сделают циником. В финальной речи Алишер добавит ещё пару слов: "Я думаю, он доволен мной. Александр Борисович, вы навсегда в моём сердце". При этом в первый выпуск после смерти наставника Каримов был абсолютно спокоен и выступил уверенно и без лишних слов.

Алишер Каримов и Александр Градский. "Как молоды мы были". Видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Но финальной точкой стало выступление Алишера с наставником, которого "оживили" с помощью записи его старого выступления. На сцене стоял участник, а позади него транслировалось большое изображение Градского, вместе с которым он исполнил композицию "Как молоды мы были". И в этот момент слёзы покатились абсолютно у каждого. И не потому, что Алишер чувствует чьё-то присутствие, а от осознания того, какого великого человека мы потеряли — единственного в своём роде. И Агутин в этом смысле выразил то, что все боялись сказать.

— Страшная трагедия произошла в этом сезоне — мы потеряли Александра Борисовича. Это настолько ужасно, что для меня лично момент соревнования исчез. Потому что мы все после смерти Александра Борисовича соревновались только с ним. Все спрашивали у него, хорошо ли. Все хотели услышать от него какое-то одобрение и потеряли самое главное — центр притяжения Леонид Агутин

Полный провал Агутина и успех нового Билана

Что касается остальных выступлений, то подопечная Агутина Элина Пан, которая попала в финал благодаря счастливому стечению обстоятельств, удивила лишь откровенным платьем. Девушка исполнила песню Аллы Пугачёвой "Любовь, похожая на сон", но перенервничала и наделала ошибок. Не голосом, так телом — решила она, поскольку исполнение оставляло желать лучшего. Несмотря на то что наставники не высказывают свои замечания в финале, по лицу Агутина всё было понятно и без слов. После такого наставники решили, что Элина первой выйдет из соревнования.

Элина Пан исполняет "Любовь, похожая на сон" и реакция Леонида Агутина. Видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Ещё один исполнитель, который подкупает своей искренностью и добротой, — участник команды Билана Ернар Садирбаев, голос которого когда-то заставил обернуться всех членов жюри. Конечно, выступление с наставником ему не удалось, ведь быть ярче и эмоциональнее Димы Билана просто невозможно. В итоге Ернар выглядел как его подпевка, хоть и получилось интересно. А вот сольное исполнение по праву можно назвать одним из лучших. Участник спел композицию "Ищу тебя" из советского фильма "31 июня", но этого всё равно оказалось недостаточно. Садирбаев выбыл следующим после Элины Пан.

Ернар Садирбаев. "Ищу тебя". Видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Передача приветов

Что точно организаторы не планировали, так это внезапное поздравление Дмитрия Нагиева. В прямом эфире ведущий обратился к некоему 13-летнему мальчику и сказал, что мама с папой его любят.

— Я обещал мальчику Марку поздравить его с 13-летием. 13 лет — это уже не мальчишка. Дорогой Марк, мы тебя поздравляем с днём рождения. И ещё я думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой Дмитрий Нагиев

54-летний артист тщательно скрывает личную жизнь, поэтому только журналистам удалось узнать, что у него ещё есть дети, помимо старшего сына Кирилла. По информаци СМИ, Нагиев живёт на две семьи. И тот самый Марк родился от возлюбленной актёра и его экс-агента Натальи. Семья живёт в доме под Санкт-Петербургом.

Авторы Мария Паламарчук