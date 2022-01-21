США выдвинули обвинение против белорусских чиновников из-за инцидента с самолётом Ryanair

Власти США выдвинули обвинения против ряда должностных лиц Белоруссии в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске в мае прошлого года. Об этом говорится в заявлении американского минюста.

В частности, там обвиняют в воздушном пиратстве главу Белаэронавигации Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников службы госбезопасности Белоруссии. Их подозревают в том, что они сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами на борту с целью ареста белорусского диссидента.