США выдвинули обвинение против белорусских чиновников из-за инцидента с самолётом Ryanair
В американском минюсте утверждают, что сообщение о бомбе на борту было заведомо ложным.
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Власти США выдвинули обвинения против ряда должностных лиц Белоруссии в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске в мае прошлого года. Об этом говорится в заявлении американского минюста.
В частности, там обвиняют в воздушном пиратстве главу Белаэронавигации Леонида Чуро, его заместителя и двух сотрудников службы госбезопасности Белоруссии. Их подозревают в том, что они сговорились использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами на борту с целью ареста белорусского диссидента.
Лайф напоминает, 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления был задержан сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, информация об угрозе взрыва затем не подтвердилась. В Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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