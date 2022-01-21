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В Подмосковье самосвал с поднятым кузовом протаранил надземный переход

От мощного удара конструкция получила значительные повреждения — тяжёлая машина сдвинула панели.

20 января, 22:06

Кадр из видео © LIFE

В Подмосковье самосвал с поднятым кузовом протаранил надземный переход. Видео © LIFE

В подмосковной Балашихе самосвал врезался в надземный переход. Это случилось из-за того, что кузов был поднят — очевидно, водитель забыл его опустить. Инцидент произошёл на 29-м километре трассы М7.

На полученных Лайфом кадрах видно, что от мощного удара конструкцию перехода сместило и погнуло. Панели разошлись и теперь возможность безопасного использования сооружения под вопросом. Данных о пострадавших не поступало.

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А ранее Лайф писал, что два человека погибли при обрушении пешеходного перехода в Пермском крае. Жертвами происшествия стали водитель самосвала и водитель "газели", на которые рухнула конструкция.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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