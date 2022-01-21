В Подмосковье самосвал с поднятым кузовом протаранил надземный переход. Видео © LIFE

В подмосковной Балашихе самосвал врезался в надземный переход. Это случилось из-за того, что кузов был поднят — очевидно, водитель забыл его опустить. Инцидент произошёл на 29-м километре трассы М7.

На полученных Лайфом кадрах видно, что от мощного удара конструкцию перехода сместило и погнуло. Панели разошлись и теперь возможность безопасного использования сооружения под вопросом. Данных о пострадавших не поступало.