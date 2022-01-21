Полиция нашла "мерседес" преступников, ограбивших вдову Градского

Полиция нашла автомобиль, на котором передвигались бандиты, ограбившие вдову Александра Градского Марину Коташенко. Белый "мерседес" нашли в одном из дворов в районе Сокольники.

Как пишет "МК", машина была брошена без госномеров. Судя по слою снега, автомобилем не пользовались несколько дней. Им займутся на спецстоянке.