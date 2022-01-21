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Полиция нашла "мерседес" преступников, ограбивших вдову Градского

Судя по слою снега, автомобиль простоял несколько дней. Машина была брошена без номеров.

20 января, 21:33
<p>Марина Коташенко © ТАСС </p>

Марина Коташенко © ТАСС

Полиция нашла автомобиль, на котором передвигались бандиты, ограбившие вдову Александра Градского Марину Коташенко. Белый "мерседес" нашли в одном из дворов в районе Сокольники.

Как пишет "МК", машина была брошена без госномеров. Судя по слою снега, автомобилем не пользовались несколько дней. Им займутся на спецстоянке.

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Как рассказывал Лайф, в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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