СК начал проверку сообщений о гибели беременных в Белгородской области
По данным СМИ, там скончались семь женщин и несколько новорождённых детей.
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В Белгородской области Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о том, что в Шебекинской центральной районной больнице скончались семь беременных женщин и новорождённые дети. Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.
"По поручению руководителя следственного управления после выхода публикации незамедлительно организовано проведение проверки. Руководителю следственного отдела поручено установить личности всех, о ком идёт речь в публикации, связаться с родными и представителями", — говорится в сообщении.
Будет изъята медицинская документация, назначены экспертизы. Родственникам умерших сообщат о начале этой проверки.
Как отмечается, в 2021 году Шебекинская ЦРБ стала единственным в регионе ковид-центром для беременных женщин. За год в больнице скончалось 7 проходящих лечение женщин, в некоторых случаях с младенцами. Следователи намерены дать оценку полноте и своевременности проводимого врачами лечения.
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