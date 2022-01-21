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СК начал проверку сообщений о гибели беременных в Белгородской области

По данным СМИ, там скончались семь женщин и несколько новорождённых детей.

20 января, 21:12

Фото © Pixabay

В Белгородской области Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о том, что в Шебекинской центральной районной больнице скончались семь беременных женщин и новорождённые дети. Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

"По поручению руководителя следственного управления после выхода публикации незамедлительно организовано проведение проверки. Руководителю следственного отдела поручено установить личности всех, о ком идёт речь в публикации, связаться с родными и представителями", — говорится в сообщении.

Будет изъята медицинская документация, назначены экспертизы. Родственникам умерших сообщат о начале этой проверки.

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Как отмечается, в 2021 году Шебекинская ЦРБ стала единственным в регионе ковид-центром для беременных женщин. За год в больнице скончалось 7 проходящих лечение женщин, в некоторых случаях с младенцами. Следователи намерены дать оценку полноте и своевременности проводимого врачами лечения.

Ранее Лайф сообщал, что молодая мама может остаться инвалидом после родов в Краснодаре. Девушка винит в этом сотрудников роддома — считает, что те вовремя не обратили внимания на её жалобы.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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