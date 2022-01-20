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Вирусолог Викулов назвал возраст, когда дети наиболее восприимчивы к болезням

Врач обратил внимание, что новые мутации коронавируса всё чаще вовлекают в пандемию подрастающее поколение.

20 января, 20:44

Фото © Pexels

После завершения грудного вскармливания дети наиболее подвержены любым болезням. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

"Это известный факт, что дети после завершения грудного вскармливания становятся более уязвимыми в отношении любых вирусных и респираторных инфекций", сказал Георгий Викулов в беседе с радио КП.

Он добавил, что в этом возрасте дети наиболее подвержены и коронавирусу. Новые штаммы "дельта" и "омикрон" вовлекают в пандемию подрастающее поколение всё шире.

Георгий Викулов пояснил, что в возрасте от года до двух лет дети находятся в периоде становления иммунной системы и нередко испытывают дефицит витамина D и железа, а именно они помогают организму бороться с вирусами.

"Малыши идут в дошкольные учреждения, где начинают обмениваться микробиотой. Все эти условия делают детей уязвимыми к заболеваниям. Инфекции и вирусы дошколята несут домой, создавая угрозу не только для себя, но и для членов семьи", заключил Георгий Викулов.

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Как рассказывал Лайф ранее, иммунолог Крючков считает, что от "омикрона" чаще будут умирать пожилые и дети до трёх лет. А вот подростки, по его словам, более устойчивы к вирусу, поскольку у них иммунная система находится в активной фазе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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