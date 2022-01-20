Вирусолог Викулов назвал возраст, когда дети наиболее восприимчивы к болезням

После завершения грудного вскармливания дети наиболее подвержены любым болезням. Об этом заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

"Это известный факт, что дети после завершения грудного вскармливания становятся более уязвимыми в отношении любых вирусных и респираторных инфекций", — сказал Георгий Викулов в беседе с радио КП.

Он добавил, что в этом возрасте дети наиболее подвержены и коронавирусу. Новые штаммы "дельта" и "омикрон" вовлекают в пандемию подрастающее поколение всё шире.

Георгий Викулов пояснил, что в возрасте от года до двух лет дети находятся в периоде становления иммунной системы и нередко испытывают дефицит витамина D и железа, а именно они помогают организму бороться с вирусами.

"Малыши идут в дошкольные учреждения, где начинают обмениваться микробиотой. Все эти условия делают детей уязвимыми к заболеваниям. Инфекции и вирусы дошколята несут домой, создавая угрозу не только для себя, но и для членов семьи", — заключил Георгий Викулов.