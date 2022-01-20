Песков высказался об идее Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что украинские власти не выполняют взятых обязательств, в страну завозится вооружение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Нет никакой подготовки к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В беседе с РИА "Новости" он отметил, что сейчас со стороны Украины можно видеть только невыполнение Минских соглашений, а также идёт "накачка" этой страны различного вида вооружением.
"По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", — сказал Песков.
Лайф напоминает, ранее Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приехать в Турцию, чтобы "уладить разногласия" в отношениях Москвы и Киева.
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