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Песков высказался об идее Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что украинские власти не выполняют взятых обязательств, в страну завозится вооружение.

20 января, 20:23
<p>Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru

Нет никакой подготовки к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что сейчас со стороны Украины можно видеть только невыполнение Минских соглашений, а также идёт "накачка" этой страны различного вида вооружением.

"По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", — сказал Песков.

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Лайф напоминает, ранее Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому приехать в Турцию, чтобы "уладить разногласия" в отношениях Москвы и Киева.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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