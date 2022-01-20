Песков высказался об идее Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского

Нет никакой подготовки к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В беседе с РИА "Новости" он отметил, что сейчас со стороны Украины можно видеть только невыполнение Минских соглашений, а также идёт "накачка" этой страны различного вида вооружением.

"По этой встрече нет ничего. Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", — сказал Песков.