Лавров прибыл в Женеву, где проведёт переговоры с Блинкеном
Речь на их встрече пойдёт о ранее озвученных Россией предложениях по гарантии безопасности.
Сергей Лавров © МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Женеву, где завтра состоятся его переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Самолёт главы МИД приземлился в Женеве в 22:36 мск.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, Лавров обсудит с американским коллегой представленные Москвой предложения по гарантиям безопасности.
Лайф сообщал, что Блинкен не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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