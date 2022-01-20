Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин высмеял заявления о том, что на Украине решили построить космодром на берегу Чёрного моря. Глава российской госкорпорации прокомментировал эту новость, использовав кадры из советского фильма "На хуторе близ Диканьки". Он выбрал момент, когда чёрт взлетает с кузнецом Вакулой на плечах и говорит при этом "Поехали", как Юрий Гагарин при первом полёте в космос.

"Украинские учёные обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Чёрного моря, пишут местные издания", — подписал Рогозин это видео в своём Telegram-канале.

Ранее о планах Украины возвести космодром на административной границе Одесской и Николаевской областей у побережья Чёрного моря сообщило агентство "Укринформ". О соответствующих намерениях рассказали глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

"Пока космодром на Украине не строят, потому что наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определённые требования. В частности, необходима безлюдная территория — не менее 500 километров под трассой полётов ракет-носителей и важных народно-хозяйственных объектов по 200 километров в обе стороны от этой трассы", — отметил Гриневецкий.