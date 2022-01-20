Украинская оппозиция назвала санкции США политическим террором

Санкции США в отношении двух депутатов украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) являются актом международного политического террора. С таким заявлением выступили в партии.

Там также уверены, что заказчиком введения этих санкций является действующая украинская власть — она пытается препятствовать депутатской деятельности представителей ОПЗЖ.

"Санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти",— говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии ОПЗЖ.

Там добавили что введение Соединёнными Штатами санкций не против олигархов и коррупционеров, а против политических деятелей оппозиции доказывает, что вся раздуваемая истерия, все угрозы и консультации, вся работа избирательного правосудия и спецслужб, все выносимые судами приговоры направлены на борьбу США и власти Зеленского с одним противником — партией "Оппозиционная платформа — За жизнь".