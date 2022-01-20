Украинская оппозиция назвала санкции США политическим террором
Там уверены, что Вашингтон решил надавить на неугодных политиков республики по заказу действующей киевской власти.
Минфин США. Фото © ТАСС / ЕРА
Санкции США в отношении двух депутатов украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) являются актом международного политического террора. С таким заявлением выступили в партии.
Там также уверены, что заказчиком введения этих санкций является действующая украинская власть — она пытается препятствовать депутатской деятельности представителей ОПЗЖ.
"Санкции и заказные уголовные дела против представителей нашей силы, направленные на препятствование депутатской деятельности, являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти",— говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии ОПЗЖ.
Там добавили что введение Соединёнными Штатами санкций не против олигархов и коррупционеров, а против политических деятелей оппозиции доказывает, что вся раздуваемая истерия, все угрозы и консультации, вся работа избирательного правосудия и спецслужб, все выносимые судами приговоры направлены на борьбу США и власти Зеленского с одним противником — партией "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Лайф напоминает, 20 января Минфин США ввёл санкции против четырёх украинских политиков, "связанных" с Россией. В список попали депутат, владелец украинских телеканалов News One, Zik и "112 Украина" Тарас Козак, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, депутат рады Олег Волошин и вице-премьер в правительстве Николая Азарова Владимир Сивкович.
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