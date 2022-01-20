Пеле отправлен в больницу для химиотерапии
В прошлом году бразилец перенёс операцию по удалению опухоли.
Пеле © Twitter / Pele
Легендарный бразильский футболист, трёхкратный чемпион мира Пеле помещён в больницу для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Пеле остаётся единственным трёхкратным чемпионом мира по футболу, он получал эти звания в 1958, 1962, 1970 годах. За 92 матча в составе сборной Бразилии футболист забил 77 мячей в ворота. Международная федерация футбола признавала его лучшим футболистом XX века. А ещё Пеле занесён в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов.
Лайф сообщал, что 30 августа 2021 года Пеле доставили в клинику Сан-Паулу, а 6 сентября он перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. 14-го числа спортсмена перевели в обычную палату. В начале октября Пеле выписали из клиники.
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