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Генассамблея ООН приняла резолюцию об осуждении отрицания холокоста

Документ, выдвинутый Израилем и Германией, был принят на основе консенсуса, то есть без голосования.

20 января, 18:58
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© Сайт Организации Объединённых Наций

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание холокоста. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Принятие документа ясно даёт понять, что отрицание холокоста — это тема, по которой мировое сообщество сходится во мнениях", — заявила дипломат.

Документ предложили Израиль и Германия, он призывает к действиям по борьбе с холокостом и искажением информации о нём на фоне роста антисемитских настроений по всему миру. Он принят на основе консенсуса, то есть без голосования.

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Постпред Израиля Гилад Эрдан заявил, что нынешнее поколение должно помнить о событиях прошлого, чтобы ООН могла предотвращать геноцид в настоящем. Однако не все страны-участники согласились с резолюцией, против выступил, в частности, представитель Ирана. Дипломат заявил, что его делегация устраняется, считая, что Израиль постоянно пытается использовать страдания, причинённые еврейскому народу в прошлом, для прикрытия преступлений, которые он совершил за последние семь десятилетий против стран ближневосточного региона.

Ранее Лайф рассказывал, что Литва и Латвия отказали Минску в помощи при расследовании дела о геноциде белорусов. Всего правоохранители опросили около 12,5 тысячи свидетелей, половина из которых являлись узниками концлагерей и лагерей смерти, а также ветеранами войны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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