Генассамблея ООН приняла резолюцию об осуждении отрицания холокоста

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание холокоста. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Принятие документа ясно даёт понять, что отрицание холокоста — это тема, по которой мировое сообщество сходится во мнениях", — заявила дипломат.

Документ предложили Израиль и Германия, он призывает к действиям по борьбе с холокостом и искажением информации о нём на фоне роста антисемитских настроений по всему миру. Он принят на основе консенсуса, то есть без голосования.

Постпред Израиля Гилад Эрдан заявил, что нынешнее поколение должно помнить о событиях прошлого, чтобы ООН могла предотвращать геноцид в настоящем. Однако не все страны-участники согласились с резолюцией, против выступил, в частности, представитель Ирана. Дипломат заявил, что его делегация устраняется, считая, что Израиль постоянно пытается использовать страдания, причинённые еврейскому народу в прошлом, для прикрытия преступлений, которые он совершил за последние семь десятилетий против стран ближневосточного региона.