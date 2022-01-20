Во Франции решили отменить требование носить маски на улице

Документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, будет обязательным для доступа в кафе, театры и другие общественные места. Глава французского правительства отметил, что пятая волна коронавируса, с которой столкнулась страна, отличается от прежних тем, что "штаммы вируса распространяются на этот раз не последовательно, а синхронно". За период нового всплеска во Франции коронавирусом заразилось 5 млн человек при общей численности населения в 67 млн, однако реальное количество может быть в два раза больше из-за того, что не все прошли тестирование, уточнил премьер-министр. Он добавил, что если заболеваемость ковидом ухудшится, то ситуация с вакцинным пропуском может поменяться.