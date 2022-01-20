Во Франции решили отменить требование носить маски на улице
Глава правительства отметил, что пятая волна коронавируса отличается от прежних тем, что "омикрон" и "дельта" распространяются на этот раз не последовательно, а синхронно.
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С 24 января во Франции начнёт действовать закон о вакцинном пропуске CoViD-19 — при условии, что поступит одобрение Конституционного совета. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
"Мы сможем в течение февраля снять большинство ограничений, принятых для сдерживания эпидемии, благодаря новому пропуску вакцинации", — цитирует французского премьера Жана Кастекса BFMTV.
Документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, будет обязательным для доступа в кафе, театры и другие общественные места. Глава французского правительства отметил, что пятая волна коронавируса, с которой столкнулась страна, отличается от прежних тем, что "штаммы вируса распространяются на этот раз не последовательно, а синхронно". За период нового всплеска во Франции коронавирусом заразилось 5 млн человек при общей численности населения в 67 млн, однако реальное количество может быть в два раза больше из-за того, что не все прошли тестирование, уточнил премьер-министр. Он добавил, что если заболеваемость ковидом ухудшится, то ситуация с вакцинным пропуском может поменяться.
Также в республике с 24 января начнут делать бустерную прививку от коронавируса школьникам 12–17 лет. Жан Кастекс добавил, что с 2 февраля отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе.
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