Боевики ИГИЛ сбежали из тюрьмы в сирийском городе Хасеке

Не менее 20 террористов из числа бывших боевиков ИГИЛ* совершили побег из тюрьмы Эс-Санавия на северо-востоке Сирии — в Хасеке (этот город не находится под контролем правительственных сил). Беглецов ищут американские военные: их вертолёты барражируют в небе.

Как пишет телеканал "Аль-Маядин", чтобы заключённые могли сбежать из тюрьмы, пособники террористов подорвали две машины, которые были расположены у входа. После этого тюрьма подверглась нападению.

По данным турецкого журналиста Мутлу Чивироглу, между террористами и охранниками тюрьмы завязался настоящий бой. Для контроля над ситуацией туда были отправлены группы курдского спецназа, пишет он в своём аккаунте в "Твиттере".

Бойцы курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые контролируют город, блокировали квартал Гувейран, где находится тюрьма. Также закрыты въезды и выезды из города Хасеке.

А ранее Лайф писал, что сотни заключённых сбежали из тюрьмы в Афганистане. Часть беглецов состояла в радикальном движении "Талибан"**.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.