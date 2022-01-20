Генсек ОДКБ Зась заявил, что миротворческая операция в Казахстане была легитимной
Действия в этой стране были развёрнуты в соответствии с положением Соглашения о миротворческой деятельности.
Силы ОДКБ в Алма-Ате. Фото © "ВКонтакте" / Минобороны России
Миротворческая операция коллективных сил ОДКБ в Казахстане носила полностью легитимный характер. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в ходе видеовстречи с помощником генсекретаря ООН Мирославом Енча.
"Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что миротворческая операция носила полностью легитимный характер, была начата на основании обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и статей 2 и 4 Договора о коллективной безопасности", — заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в беседе с ТАСС.
Он добавил, что все действия в Казахстане проводились в соответствии с положениями Соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ, которое зарегистрировано в Секретариате ООН.
Лайф напоминает, 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева для помощи в преодолении "террористической угрозы" из-за масштабных беспорядков. Спустя пять дней генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы.
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