Генсек ОДКБ Зась заявил, что миротворческая операция в Казахстане была легитимной

Миротворческая операция коллективных сил ОДКБ в Казахстане носила полностью легитимный характер. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в ходе видеовстречи с помощником генсекретаря ООН Мирославом Енча.

"Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул, что миротворческая операция носила полностью легитимный характер, была начата на основании обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и статей 2 и 4 Договора о коллективной безопасности", — заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов в беседе с ТАСС.