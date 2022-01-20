Туристка из Самары утверждает, что египтянин-торговец отравил её каким-то зельем. Видео © Telegram-канал SHOT

Туристка из Самары Дина Тагирова утверждает, что её отравил египтянин-торговец в Шарм-эль-Шейхе: она что-то понюхала и чуть не умерла. Как сообщает Telegram-канал SHOT, уже вернувшись домой, россиянка получила сообщение от врача из Египта, где было указано вещество, которое дал девушке продавец.

"Перед Новым годом мы с подругой были в Египте, где нас отравили химическим веществом. 19 декабря, когда мы уже улетали домой, мы пошли на рынок, чтобы купить детям какие-то гостинцы. Мы пришли к торговцу, купили у него манго, какие-то благовония. И стали уходить, когда он говорит: "У тебя сопли. Я сейчас тебе помогу. Я не люблю сопли", — приводит SHOT слова Тагировой.

Торговец дал девушке понюхать некое зелье. По её словам, когда она вернулась в отель, у неё начался приступ, стало трудно дышать. В местной больнице россиянке поставили диагноз "острая инфекция верхних дыхательных путей". В России у неё подтвердился диагноз "коронавирус", "аллергическая реакция". А вскоре врач из Египта прислал девушке сообщение, что причиной её состояния могло стать отравление метанолом в виде газа.