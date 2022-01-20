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Украинская оппозиция потребовала отставки Зеленского

Главной причиной проблем в стране они называют бездарность, авантюризм и безответственность действующей власти.

20 января, 20:58

Владимир Зеленский © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется с вызовами, стоящими перед страной, и должен уйти в отставку. С таким заявлением выступила украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти — самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса", говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Там заявили, что друзья Зеленского превращаются в новых олигархов: они расхищают государственные деньги, наживаются на государственных тендерах, растаскивают целевые бюджетные фонды, в том числе по борьбе с пандемией CoViD-19.

"В доведённых до грани банкротства государственных компаниях менеджмент и члены наблюдательных советов получают миллионные гонорары", говорится в заявлении партии.

Также утверждается, что президент построил "диктаторский режим в стране". Подчёркивается, что Зеленский не выполнил множество своих предвыборных обещаний, в том числе то, которое касается урегулирования конфликта в Донбассе.

"Владимир Зеленский не выполнил своего главного обещания — принести Украине мир. Как и Порошенко, он обманул украинских граждан и международных партнёров", сказано в заявлении партии.

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А ранее Лайф писал, что украинская оппозиция назвала санкции США политическим террором. Там уверены, что Вашингтон решил надавить на неугодных политиков республики по заказу действующей киевской власти.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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