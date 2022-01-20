Украинская оппозиция потребовала отставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не справляется с вызовами, стоящими перед страной, и должен уйти в отставку. С таким заявлением выступила украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Он не способен ответить на вызовы, стоящие перед страной. Реальным выходом на сегодня является его отставка. Полная перезагрузка власти — самая короткая дорога к миру и выходу Украины из кризиса", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Там заявили, что друзья Зеленского превращаются в новых олигархов: они расхищают государственные деньги, наживаются на государственных тендерах, растаскивают целевые бюджетные фонды, в том числе по борьбе с пандемией CoViD-19.

"В доведённых до грани банкротства государственных компаниях менеджмент и члены наблюдательных советов получают миллионные гонорары", — говорится в заявлении партии.

Также утверждается, что президент построил "диктаторский режим в стране". Подчёркивается, что Зеленский не выполнил множество своих предвыборных обещаний, в том числе то, которое касается урегулирования конфликта в Донбассе.

"Владимир Зеленский не выполнил своего главного обещания — принести Украине мир. Как и Порошенко, он обманул украинских граждан и международных партнёров", — сказано в заявлении партии.