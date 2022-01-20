Постпред США заявила о готовности созвать СБ ООН из-за Украины
Линда Томас-Гринфилд отметила, что Штаты взаимодействуют с государствами – членами Совета Безопасности на регулярной основе.
Фото © ТАСС / JASON SZENES
В случае эскалации ситуации вокруг Украины США готовы созвать Совет Безопасности ООН, заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о возможности проведения заседания.
"Мы взаимодействуем с государствами – членами в Совете Безопасности, взаимодействуем на регулярной основе", — сказала Томас-Гринфилд.
Американский постпред уточнила, что США готовы внести этот вопрос в Совет Безопасности, но когда придёт время.
Ранее Лайф сообщал, что в ООН поддержали проведение переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве. В организации выразили надежду, что результатом встречи станет снижение напряжённости в регионе.
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