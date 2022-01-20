НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Постпред США заявила о готовности созвать СБ ООН из-за Украины

Линда Томас-Гринфилд отметила, что Штаты взаимодействуют с государствами – членами Совета Безопасности на регулярной основе.

20 января, 20:46

Фото © ТАСС / JASON SZENES

В случае эскалации ситуации вокруг Украины США готовы созвать Совет Безопасности ООН, заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о возможности проведения заседания.

"Мы взаимодействуем с государствами – членами в Совете Безопасности, взаимодействуем на регулярной основе", — сказала Томас-Гринфилд.

Американский постпред уточнила, что США готовы внести этот вопрос в Совет Безопасности, но когда придёт время.

Foreign Policy: США готовятся поднять вопрос украинского кризиса в Совбезе ООН

Foreign Policy: США готовятся поднять вопрос украинского кризиса в Совбезе ООН

Ранее Лайф сообщал, что в ООН поддержали проведение переговоров Лаврова и Блинкена в Женеве. В организации выразили надежду, что результатом встречи станет снижение напряжённости в регионе.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1