Постпред США заявила о готовности созвать СБ ООН из-за Украины

В случае эскалации ситуации вокруг Украины США готовы созвать Совет Безопасности ООН, заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о возможности проведения заседания.

"Мы взаимодействуем с государствами – членами в Совете Безопасности, взаимодействуем на регулярной основе", — сказала Томас-Гринфилд.

Американский постпред уточнила, что США готовы внести этот вопрос в Совет Безопасности, но когда придёт время.