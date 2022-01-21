ВОЗ зафиксировала в мире максимальное количество заразившихся ковидом за сутки

За последние 24 часа в мире зафиксировано более 3,7 млн случаев заражения ковидом. Это максимальный показатель за всё время пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованному отчёту организации, по состоянию на 18:42 мск 20 января известно о 336 790 193 случаях инфицирования и 5 560 718 жертвах пандемии. Число новых случаев ковида увеличилось за сутки на 3 777 104, летальных исходов — на 8741.

Больше всего подтверждённых случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 67 437 353. Следом идут Индия (38 218 773), Бразилия (23 211 894), Великобритания (15 506 754) и Франция (14 779 277). Больше всего смертей от этой болезни зафиксировали в США — 849 276, второе место у Бразилии (621 517), третье — у Индии (487 693). Далее следуют Россия (324 060) и Мексика (301 789).