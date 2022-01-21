Псаки: США не давали России "зелёный свет" на небольшое вторжение на Украину

Соединённые Штаты не давали России "зелёный свет" для "незначительного вторжения" на территорию Украины. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в интервью телеканалу CNN, комментируя слова президента Джо Байдена.

Ведущий спросил Псаки, значит ли высказывание Байдена, что США дают Москве "зелёный свет" на "незначительное вторжение" на Украину.

"Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы, и в первую очередь президент, пытались донести до президента Путина", — сказала Псаки.