Псаки: США не давали России "зелёный свет" на небольшое вторжение на Украину
По её словам, это абсолютно не тот посыл, который Вашингтон хотел был донести до Москвы.
Джен Псаки © ТАСС / AP
Соединённые Штаты не давали России "зелёный свет" для "незначительного вторжения" на территорию Украины. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в интервью телеканалу CNN, комментируя слова президента Джо Байдена.
Ведущий спросил Псаки, значит ли высказывание Байдена, что США дают Москве "зелёный свет" на "незначительное вторжение" на Украину.
"Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы, и в первую очередь президент, пытались донести до президента Путина", — сказала Псаки.
Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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