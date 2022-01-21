Власти придумали способ снизить стоимость ипотеки для некоторых заёмщиков

В России может быть снижена стоимость ипотеки для некоторых заёмщиков. Это случится, если Единому институту развития в жилищной сфере («Дом.РФ») откроют доступ к кредитным историям заёмщиков при секьюритизации, пишут "Известия".

Как отмечается, это упростит выпуск ипотечных облигаций для банков и они получат больше свободных средств, благодаря чему смогут снизить ставки по ипотеке для некоторых клиентов. Законопроект должен разработать Минфин, документ может быть внесён в Государственную думу уже в следующем месяце.

По данным газеты, ипотека может подешеветь для обычных заёмщиков, особенно для тех, кто имеет хорошую кредитную историю. Как полагает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова, ставки по ипотеке могут снизиться для 80% населения. По мнению эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, для благонадёжных заёмщиков снижение может составить 0,25–0,75%.