В России начали собирать первый спутник с плазменным двигателем

В России началась сборка первого спутника с плазменным двигателем VERA. К работе приступили компания "Спутникс" и лаборатория Института МИФИ, сообщают в пресс-службе Sitronics Group.

Как пишет ТАСС, планируется, что будут собраны два таких наноспутника. Эти первые образцы создаются для лётных испытаний.

"В наших совместных планах - собрать два экспериментальных наноспутника с плазменной установкой для проведения дальнейших летных испытаний. Важной задачей двигателей является разведение спутников, запускаемых единой группой, по разным точкам орбиты с целью увеличения одновременно контролируемой площади", - пояснил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Такие спутники смогут выполнять на орбите различные задачи. В приоритете зондирование Земли, выявление стихийных бедствий, сбор данных о перемещении морских и воздушных судов, поддержка интернет-вещания, обеспечение связи с удаленными автономными метеорологическими и океанографическими станциями.

Как пояснили в компании Sputnix, плазменная двигательная установка для спутников получила название VERA, потому что это аббревиатура с английского - Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly. Она станет первой в стране и одной из первых в мире, пригодных для установки на спутники массой не более 4 кг. Оснащённые плазменными двигателями наноспутники могут самостоятельно удерживать положение на орбите, а в концу жизни самостоятельно снизить высоту орбиты, сократив время до сгорания.