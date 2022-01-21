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В России начали собирать первый спутник с плазменным двигателем

В планах создать два экспериментальных аппарата для лётных испытаний и развести их на орбите.

20 января, 23:30
<p>Работа плазменного двигателя © sputnix.ru</p>

Работа плазменного двигателя © sputnix.ru

В России началась сборка первого спутника с плазменным двигателем VERA. К работе приступили компания "Спутникс" и лаборатория Института МИФИ, сообщают в пресс-службе Sitronics Group.

Как пишет ТАСС, планируется, что будут собраны два таких наноспутника. Эти первые образцы создаются для лётных испытаний.

"В наших совместных планах - собрать два экспериментальных наноспутника с плазменной установкой для проведения дальнейших летных испытаний. Важной задачей двигателей является разведение спутников, запускаемых единой группой, по разным точкам орбиты с целью увеличения одновременно контролируемой площади", - пояснил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Такие спутники смогут выполнять на орбите различные задачи. В приоритете зондирование Земли, выявление стихийных бедствий, сбор данных о перемещении морских и воздушных судов, поддержка интернет-вещания, обеспечение связи с удаленными автономными метеорологическими и океанографическими станциями.

Как пояснили в компании Sputnix, плазменная двигательная установка для спутников получила название VERA, потому что это аббревиатура с английского - Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly. Она станет первой в стране и одной из первых в мире, пригодных для установки на спутники массой не более 4 кг. Оснащённые плазменными двигателями наноспутники могут самостоятельно удерживать положение на орбите, а в концу жизни самостоятельно снизить высоту орбиты, сократив время до сгорания.

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А ранее Лайф писал, что Россия может отказаться от использования иностранных спутников связи. По словам экспертов, сильного влияния на рынок невозможность арендовать мощности на зарубежных аппаратах не окажет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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