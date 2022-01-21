Американские медики назвали одну из причин потери памяти

Частичная потеря памяти, а также депрессия и анемия грозят тем, чей организм испытывает дефицит витамина В12, заявили американские медики. Учёные уточнили, что прямой связи нет, но многие пациенты с нехваткой этого элемента жаловались на ухудшение работы мозга. В группу риска можно отнести пожилых людей и вегетарианцев.

"Дефицит витамина B12, если его не лечить, может вызвать серьёзные и необратимые повреждения, особенно головного мозга и нервной системы. Это также грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями", — цитирует слова учёных из клиники Майо Express.

Учёные рекомендовали вегетарианцам обратить внимание на некоторые виды растительного молока и сухие завтраки, обогащенные витамином В12. Он содержится в сыре, яйцах, рыбе, молоке, а также мясе.