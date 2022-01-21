Министерство туризма Египта объяснило причину ужесточения правил въезда в страну
В случае выявления ковида на приезжих теперь будут ложиться расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета.
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Если эпидемиологическая ситуация в мире изменится, это может стать причиной новых изменений в правилах въезда иностранцев в Египет. Об этом заявила министр туризма республики Гада Шаляби.
"Безусловно, правила пересматриваются через короткие промежутки времени. Условия въезда обновляются в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в мире или в конкретных странах", — приводит РИА "Новости" слова Шаляби.
Она заверила, что власти Египта стараются сделать процедуры въезда в страну проще, меняют их постепенно.
Напомним, с 22 января там вступают в силу новые правила. Согласно им в случае выявления коронавируса у иностранца расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета ложатся на него самого. К примеру, экспресс-тест Antigen обойдётся в 20 долларов США.
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