Министерство туризма Египта объяснило причину ужесточения правил въезда в страну

Если эпидемиологическая ситуация в мире изменится, это может стать причиной новых изменений в правилах въезда иностранцев в Египет. Об этом заявила министр туризма республики Гада Шаляби.

"Безусловно, правила пересматриваются через короткие промежутки времени. Условия въезда обновляются в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в мире или в конкретных странах", — приводит РИА "Новости" слова Шаляби.

Она заверила, что власти Египта стараются сделать процедуры въезда в страну проще, меняют их постепенно.