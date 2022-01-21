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Министерство туризма Египта объяснило причину ужесточения правил въезда в страну

В случае выявления ковида на приезжих теперь будут ложиться расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета.

21 января, 00:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Если эпидемиологическая ситуация в мире изменится, это может стать причиной новых изменений в правилах въезда иностранцев в Египет. Об этом заявила министр туризма республики Гада Шаляби.

"Безусловно, правила пересматриваются через короткие промежутки времени. Условия въезда обновляются в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в мире или в конкретных странах", — приводит РИА "Новости" слова Шаляби.

Она заверила, что власти Египта стараются сделать процедуры въезда в страну проще, меняют их постепенно.

Минздрав Египта ужесточил правила въезда из-за "омикрона"

Минздрав Египта ужесточил правила въезда из-за "омикрона"

Напомним, с 22 января там вступают в силу новые правила. Согласно им в случае выявления коронавируса у иностранца расходы на экспресс-тесты, самоизоляцию в отеле или возвращение в страну вылета ложатся на него самого. К примеру, экспресс-тест Antigen обойдётся в 20 долларов США.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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