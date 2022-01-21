Байден назвал глупым вопрос о том, почему он ждёт первого шага от Путина

Американский президент Джо Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он ждёт первого шага от лидера России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Как отмечается в сообщении, когда сотрудники СМИ покидали встречу Байдена с членами президентского Совета по науке и технологиям, журналистка телеканала Fox News выкрикнула Байдену вопрос: "Почему вы ждёте, пока Путин сделает первый шаг?"

"Какой глупый вопрос", — ответил Байден.

Пресс-пул не поясняет, о какой именно теме шла речь. Но следует отметить, что официальные лица США в последнее время неоднократно грозили России различного рода санкциями, заявляя, что Москва якобы готовит вторжение на Украину.