Байден назвал глупым вопрос о том, почему он ждёт первого шага от Путина
Этот вопрос был задан американскому лидеру на фоне заявлений Запада о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.
Владимир Путин и Джо Байден. Фото © kremlin.ru
Американский президент Джо Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он ждёт первого шага от лидера России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Как отмечается в сообщении, когда сотрудники СМИ покидали встречу Байдена с членами президентского Совета по науке и технологиям, журналистка телеканала Fox News выкрикнула Байдену вопрос: "Почему вы ждёте, пока Путин сделает первый шаг?"
"Какой глупый вопрос", — ответил Байден.
Пресс-пул не поясняет, о какой именно теме шла речь. Но следует отметить, что официальные лица США в последнее время неоднократно грозили России различного рода санкциями, заявляя, что Москва якобы готовит вторжение на Украину.
Ранее Лайф писал, что Байден сравнил последствия Второй мировой и гипотетического вторжения РФ на Украину. По словам главы Белого дома, он обеспокоен нынешней ситуацией и рассчитывает, что Россия правильно оценивает свои позиции. При этом американский президент также говорил и о том, что считает возможным новый саммит с Путиным.
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