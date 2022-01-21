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Байден назвал глупым вопрос о том, почему он ждёт первого шага от Путина

Этот вопрос был задан американскому лидеру на фоне заявлений Запада о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину.

20 января, 23:52
<p>Владимир Путин и Джо Байден. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/65872/photos/65909" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Джо Байден. Фото © kremlin.ru

Американский президент Джо Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он ждёт первого шага от лидера России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Как отмечается в сообщении, когда сотрудники СМИ покидали встречу Байдена с членами президентского Совета по науке и технологиям, журналистка телеканала Fox News выкрикнула Байдену вопрос: "Почему вы ждёте, пока Путин сделает первый шаг?"

"Какой глупый вопрос", — ответил Байден.

Пресс-пул не поясняет, о какой именно теме шла речь. Но следует отметить, что официальные лица США в последнее время неоднократно грозили России различного рода санкциями, заявляя, что Москва якобы готовит вторжение на Украину.

Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном вторжении"

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Ранее Лайф писал, что Байден сравнил последствия Второй мировой и гипотетического вторжения РФ на Украину. По словам главы Белого дома, он обеспокоен нынешней ситуацией и рассчитывает, что Россия правильно оценивает свои позиции. При этом американский президент также говорил и о том, что считает возможным новый саммит с Путиным.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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